​Грузия увеличила импорт газа из Азербайджана

В январе этого года Грузия импортировала из Азербайджана 277,593 млн кубометров природного газа на сумму 47,303 тыс. долларов США.

Как сообщает грузинское бюро Report, эти данные приводит Национальное управление статистики Грузии.

В годовом исчислении объемы поставок газа из Азербайджана в Грузию увеличились на 16,893 млн кубометров или 6,4%.

За отчетный период соседняя страна закупила у Азербайджана 2 517 тонн нефти и нефтепродуктов на 1,647 млн долларов США. В январе 2019 года Азербайджан не осуществлял экспорт данных продуктов в Грузию.