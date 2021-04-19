Грузия увеличила импорт электроэнергии из Азербайджана на 15%

За отчетный период Азербайджан обеспечил 32,2% потребностей соседней страны в электроэнергии

В I квартале этого года Грузия импортировала из Азербайджана 463,1 млн киловатт-часов электроэнергии.

Об этом говорится в отчете "Коммерческого оператора электроэнергетической системы Грузии" (ESCO), сообщает грузинское бюро Report.

Согласно документу, это на 15% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

За отчетный период Азербайджан обеспечил 32,2% потребностей соседней страны в электроэнергии.

За первые три месяца Грузия поставила из России 863,6 млн киловатт-часов электроэнергии, из Турции - 111,1 млн киловатт-часов.