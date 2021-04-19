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Грузия увеличила импорт электроэнергии из Азербайджана на 15%

Грузия увеличила импорт электроэнергии из Азербайджана на 15% За отчетный период Азербайджан обеспечил 32,2% потребностей соседней страны в электроэнергии
Энергетика
19 апреля 2021 г. 10:09
Грузия увеличила импорт электроэнергии из Азербайджана на 15%

В I квартале этого года Грузия импортировала из Азербайджана 463,1 млн киловатт-часов электроэнергии.

Об этом говорится в отчете "Коммерческого оператора электроэнергетической системы Грузии" (ESCO), сообщает грузинское бюро Report.

Согласно документу, это на 15% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

За отчетный период Азербайджан обеспечил 32,2% потребностей соседней страны в электроэнергии.

За первые три месяца Грузия поставила из России 863,6 млн киловатт-часов электроэнергии, из Турции - 111,1 млн киловатт-часов.

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Версия на азербайджанском языке Gürcüstan Azərbaycandan elektrik enerjisinin idxalını 15% artırıb

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