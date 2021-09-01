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Грузия увеличила импорт дизтоплива из Азербайджана

Грузия увеличила импорт дизтоплива из Азербайджана В январе-июле этого года Грузия импортировала из Азербайджана 114,3 тыс. тонн дизельного топлива.
Энергетика
1 сентября 2021 г. 12:37
Грузия увеличила импорт дизтоплива из Азербайджана

В январе-июле этого года Грузия импортировала из Азербайджана 114,3 тыс. тонн дизельного топлива.

Как передает грузинское бюро Report, об этом сообщает Союз импортеров нефтепродуктов Грузии.

В годовом сравнении зафиксирован рост объема на 300 тонн. За отчетный период Азербайджан удовлетворил 18,1% потребностей Грузии в дизельном топливе.

За первые семь месяцев этого года Грузия закупила 631,4 тыс. тонн бензина и дизельного топлива, что на 23,1 тыс. тонн или на 3,8% больше, чем за отчетный период предыдущего года.

Основным импортером топлива Грузии были Туркменистан (143,2 тыс. тонн), Румыния (131 тыс. тонн) и Россия (123,4 тыс. тонн).

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Версия на английском языке Georgia increases imports of diesel from Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Gürcüstan Azərbaycandan dizel idxalını artırıb

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