Грузия увеличила импорт дизтоплива из Азербайджана

В январе-июле этого года Грузия импортировала из Азербайджана 114,3 тыс. тонн дизельного топлива.

В январе-июле этого года Грузия импортировала из Азербайджана 114,3 тыс. тонн дизельного топлива.

Как передает грузинское бюро Report, об этом сообщает Союз импортеров нефтепродуктов Грузии.

В годовом сравнении зафиксирован рост объема на 300 тонн. За отчетный период Азербайджан удовлетворил 18,1% потребностей Грузии в дизельном топливе.

За первые семь месяцев этого года Грузия закупила 631,4 тыс. тонн бензина и дизельного топлива, что на 23,1 тыс. тонн или на 3,8% больше, чем за отчетный период предыдущего года.

Основным импортером топлива Грузии были Туркменистан (143,2 тыс. тонн), Румыния (131 тыс. тонн) и Россия (123,4 тыс. тонн).