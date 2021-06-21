Грузия увеличила импорт дизтоплива из Азербайджана

В январе-мае этого года Грузия импортировала 428,5 тыс. тонн бензина и дизельного топлива.
Об этом сообщает грузинское бюро Report со ссылкой на Национальное управление статистики Грузии.
За отчетный период импорт дизельного топлива из Азербайджана в Грузию увеличился на 10,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 72 тонны. Азербайджан удовлетворил 16,8% потребностей Грузии в дизельном топливе.
За первые пять месяцев основным поставщиком бензина и дизтоплива в Грузию стала Румыния (99 тыс. тонн).