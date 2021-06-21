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Грузия увеличила импорт дизтоплива из Азербайджана

Грузия увеличила импорт дизтоплива из Азербайджана В январе-мае этого года Грузия импортировала 428,5 тыс. тонн бензина и дизельного топлива.
Энергетика
21 июня 2021 г. 15:21
Грузия увеличила импорт дизтоплива из Азербайджана

В январе-мае этого года Грузия импортировала 428,5 тыс. тонн бензина и дизельного топлива.

Об этом сообщает грузинское бюро Report со ссылкой на Национальное управление статистики Грузии.

За отчетный период импорт дизельного топлива из Азербайджана в Грузию увеличился на 10,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 72 тонны. Азербайджан удовлетворил 16,8% потребностей Грузии в дизельном топливе.

За первые пять месяцев основным поставщиком бензина и дизтоплива в Грузию стала Румыния (99 тыс. тонн).

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Версия на английском языке Georgia increases import of diesel fuel from Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Gürcüstan Azərbaycandan dizel yanacağının idxalını artırıb

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