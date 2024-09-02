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Грузия упростила процедуры инвестирования в ВИЭ

Грузия упростила процедуры инвестирования в ВИЭ Развитие энергетического сектора в Грузии является приоритетом правительства в условиях растущего потребления электроэнергии. В связи с этим разработана схема поддержки возобновляемой энергетики, которая включает содействие строительству электростанций об
Энергетика
2 сентября 2024 г. 19:12
Грузия упростила процедуры инвестирования в ВИЭ

Развитие энергетического сектора в Грузии является приоритетом правительства в условиях растущего потребления электроэнергии. В связи с этим разработана схема поддержки возобновляемой энергетики, которая включает содействие строительству электростанций общей мощностью 1,5 тыс. мегаватт.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом сообщает Министерство экономики Грузии.

"Со 2 сентября 2024 года бенефициары схемы поддержки производства и использования энергии из возобновляемых источников смогут подписать соглашение с правительством Грузии о строительстве гидро-, солнечных и ветряных электростанций путем прямых переговоров, что поможет стимулировать инвестиции в сектор и повысить интерес к нему", - говорится в сообщении.

Отмечается, что данное новшество предусмотрено поправкой к постановлению правительства Грузии "Об утверждении схемы поддержки производства и использования энергии из возобновляемых источников и правил аукциона мощности", согласно которой заинтересованные стороны имеют возможность получить не более фиксированного тарифа, определенного для каждой категории на втором аукционе мощности.

Правительство Грузии для ускоренного развития отрасли планирует в ближайшие пару лет привлечь инвестиции в размере 3-4 млрд долларов.

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