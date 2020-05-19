​Грузия сократила импорт нефти и газа из Азербайджана

За первые четыре месяца этого года Грузия импортировала из Азербайджана природный газ в объеме 802,8 млн кубометров.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом сообщили в Национальном управлении статистики страны.

Общая стоимость экспорта азербайджанского природного газа в соседнюю страну составляет 136,8 млн долларов США.

По сравнению с прошлым годом поставки газа из Азербайджана сократились на 54 490 кубометров или на 6,3%.

В январе-апреле соседняя страна импортировала из Азербайджана 41 871 тонну нефти и нефтепродуктов на сумму 13,6 тыс. долларов США. Это на 20 232 тонн или 32,5% меньше показателя годом ранее.