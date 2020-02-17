Грузия сократила импорт электроэнергии из Азербайджана

В январе Грузия импортировала 77,455 млн кВт/ч электроэнергии из Азербайджана, что на 99,366 млн кВт/ч или в 2,28 раза меньше показателя прошлого года.

Как сообщает грузинское бюро Report, информацию распространил Коммерческий оператор системы электроснабжения Грузии (ESCO).

Крупнейшим экспортером электроэнергии в Грузию в отчетном месяце стала Россия - 136,806 млн кВт/ч. Импорт из РФ в годовом исчислении увеличился в 28 раз.

В общей сложности Грузия импортировала 214,260 млн кВт/ч электроэнергии, увеличив объем импорта на 32,6 млн кВт/ч.