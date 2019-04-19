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Грузия сократила импорт электроэнергии из Азербайджана

​Грузия сократила импорт электроэнергии из Азербайджана

В январе-марте стоимость экспорта электроэнергии из Азербайджана в Грузию составила 22 млн 221,8 тыс. долларов.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом говорится в отчете Национального статистического управления Грузии.

Стоимость объема импортируемой соседней страной из Азербайджана электроэнергии в годовом сравнении снизилась на 2 млн 558,4 тыс. долларов или на 10,3%.

Отметим, что в январе-марте 2018 года Грузия импортировала электроэнергию из Азербайджана на 24 млн 780,2 тыс. долларов.

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