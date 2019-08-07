Грузия резко нарастила импорт электроэнергии из Азербайджана

В июле Грузия импортировала из Азербайджана электроэнергию в объеме 93 млн киловатт/час.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом говорится в информации АО "Коммерческий оператор системы электроэнергии Грузии".

Объем импорта электроэнергии в годовом исчислении увеличился в 81 раз или на 91,86 млн киловатт/час.

С 1 по 5 августа Азербайджан импортировал в соседнюю страну 12,28 млн киловатт/час электроэнергии.

Грузия импортирует электроэнергию из Азербайджана с 1 июля. Резкий рост импорта из Азербайджана связан с низким объемом производства электроэнергии на ГЭС Грузии и увеличением потребления.