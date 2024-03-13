Грузия призвала возобновить прокачку нефти по "Баку-Супса"

Грузия рассчитывает возобновить перевалку нефти по маршруту "Баку-Супса" в 2024 году.

Грузия рассчитывает возобновить перевалку нефти по маршруту "Баку-Супса" в 2024 году.

Как передает Report, об этом заявил министр экономики и устойчивого развития Грузии Леван Давиташвили.

Отметим, что регулярные поставки топлива по этому трубопроводу были приостановлены в 2022 году.

По словам министра, Грузия рассчитывает выйти на объем транзита в 1 млн тонн в год.

"По использованию нефтепровода очень важна позиция азербайджанской стороны, и здесь у нас ведется интенсивный диалог, так как этот трубопровод работал под нефть Азербайджана с весны 1999 года. Сейчас обсуждается транзит по нему нефти Казахстана, а эта нефть другого типа. Я думаю, что у нас будет определенность в основных вопросах, и мы надеемся, что в этом году начнется прокачка этой нефти (Казахстана). В будущем мы думаем, что сможем переваливать более миллиона тонн нефти в год. Надеюсь, что транспортировка нефти начнется в этом году", - сказал Л. Давиташвили.

В министерстве энергетики Азербайджана также подтвердили, что возобновление прокачки нефти по маршруту "Баку-Супса" может начаться в этом году.

По данному нефтепроводу возможен транзит топлива до 5 млн тонн в год.

С 1999 года Азербайджан использовал нефтепровод "Баку-Супса" для перевалки топлива из месторождения "Чираг". Весной 2022 года было принято решение приостановить поставки топлива по этому маршруту из-за проблем с транспортировкой. Вся азербайджанская нефть сейчас экспортируется по нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД).

Напомним, что в прошлом году Азербайджан предложил Казахстану транспортировать по трубопроводу "Баку-Cупса" 5 млн тонн казахстанской нефти в год. В случае достижения договоренности, ожидалось, что это будет нефть с месторождения "Кашаган". В 2023 году поставки казахстанской нефти по маршруту БТД увеличились в 5,5 раза, до 1 млн 392 тыс. тонн.

Баку-Супса - трубопровод для транспортировки каспийской нефти от терминала Сангачал близ Баку на Каспии до грузинского порта Супса, расположенного на берегу Черного моря.