​Грузия предложила SOCAR участие в строительстве газохранилищ

Баку. 13 января. REPORT.AZ/ Правительство Грузии предложило Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) участие в строительстве газохранилищ страны.

Об этом Report сообщил генеральный директор дочерней компании Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) - SOCAR Energy Georgia Махир Мамедов.

По его словам, это предложение выдвинуто на сегодняшней встрече руководства SOCAR и грузинского правительства в Тбилиси: "В ходе сегодняшней встречи также обсуждался вопрос участия SOCAR в строительстве газохранилищ в Грузии. Грузия нуждается в газохранилищах. Правительство Грузии предпринимает определенные шаги в этом направлении. Они пригласили азербайджанскую сторону, SOCAR принять участие в этом".

Отметим, что Грузия планирует начать в этом году строительство нового подземного газохранилища. Газохранилище будет построено в южной части нефтяного месторождения "Самгори".

Победитель международного тендера - французская компания Geostock SAS в начале 2016 года завершит работы по технико-экономическому обоснованию строительства подземного газохранилища.

Параллельно Нефтегазовая корпорация Грузии (GOGC) ведет переговоры с коммерческими банками, международными финансовыми институтами и частными компаниями в целях изучения условий и оптимизации финансирования проекта.

Вместимость подземного газохранилища составит 230-250 млн. кубометров природного газа. Это равно 15% годового потребления Грузии.