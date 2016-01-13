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    ​Грузия предложила SOCAR участие в строительстве газохранилищ

    Этот вопрос обсуждался сегодня в Тбилиси

    Баку. 13 января. REPORT.AZ/ Правительство Грузии предложило Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) участие в строительстве газохранилищ страны. 

    Об этом Report сообщил генеральный директор дочерней компании Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) - SOCAR Energy Georgia Махир Мамедов.

    По его словам, это предложение выдвинуто на сегодняшней встрече руководства SOCAR и грузинского правительства в Тбилиси: "В ходе сегодняшней встречи также обсуждался вопрос участия SOCAR в строительстве газохранилищ в Грузии. Грузия нуждается в газохранилищах. Правительство Грузии предпринимает определенные шаги в этом направлении. Они пригласили азербайджанскую сторону, SOCAR принять участие в этом".

    Отметим, что Грузия планирует начать в этом году строительство нового подземного газохранилища. Газохранилище будет построено в южной части нефтяного месторождения "Самгори".

    Победитель международного тендера - французская компания Geostock SAS в начале 2016 года завершит работы по технико-экономическому обоснованию строительства подземного газохранилища.

    Параллельно Нефтегазовая корпорация Грузии (GOGC) ведет переговоры с коммерческими банками, международными финансовыми институтами и частными компаниями в целях изучения условий и оптимизации финансирования проекта.

    Вместимость подземного газохранилища составит 230-250 млн. кубометров природного газа. Это равно 15% годового потребления Грузии.

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