Грузия получит от SOCAR 200 млн кубометров газа по льготному тарифу

Исполняющий обязанности премьер-министра Грузии Георгий Гахария встретился с президентом Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровнагом Абдуллаевым.

Исполняющий обязанности премьер-министра Грузии Георгий Гахария встретился с президентом Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровнагом Абдуллаевым.

Как передает грузинское бюро Report, об этом сообщили в администрации правительства Грузии.

На встрече были обсуждены добрососедские отношения между Грузией и Азербайджаном и партнерство в различных сферах.

Особое внимание было уделено инвестиционным проектам SOCAR в Грузии и углублению сотрудничества.

Было отмечено, что грузинская нефтегазовая корпорация успешно сотрудничает с компанией SOCAR в сфере природного газа. Еще одним результатом этого является достижение соглашения о стабилизации цен на природный газ социального назначения в Грузии.

В ходе переговоров, проведенных по поручению правительства Грузии между Министерством экономики и устойчивого развития, нефтегазовой корпорацией и SOCAR, была достигнута договоренность о том, что Грузия получит 200 миллионов кубометров газа социального назначения по льготному тарифу.

Соответствующее соглашение, действующее с 2016 года, подписали исполняющая обязанности министра экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава, генеральный директор нефтегазовой корпорации Георгий Бахтадзе и президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев.

В результате соглашения правительство Грузии сможет поддерживать стабильные цены на природный газ для населения в течение более длительного периода.