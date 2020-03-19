​Грузия нарастила импорт газа из Азербайджана

В январе-феврале этого года Грузия импортировала из Азербайджана 517,332 млн кубометров природного газа на сумму 89,234 тыс. долларов США.

Как сообщает грузинское бюро Report, эти данные приводит Национальное управление статистики Грузии.

В годовом исчислении объемы поставок газа из Азербайджана в Грузию увеличились на 31,317 млн кубометров или 6,4%.

За отчетный период соседняя страна закупила у Азербайджана 13 819 тонн нефти и нефтепродуктов на 6,611 млн долларов США. В годовом сравнении сокращение составило 11 342 тонн или 45%.