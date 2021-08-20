Грузия нарастила импорт электроэнергии из Азербайджана

В январе-июле этого года Грузия импортировала из Азербайджана 505,2 млн киловатт-часов электроэнергии.
Как сообщает грузинское бюро Report, об этом говорится в отчете "Коммерческого оператора электроэнергетической системы Грузии" (ESCO).
Согласно документу, это на 21,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
В общей сложности Грузия импортировала 1 706,1 млн киловатт-часов, из которых 30% пришлось на долю Азербайджана.
За отчетный период транзит электроэнергии из Азербайджана в Турцию через Грузию составил 108,1 млн. киловатт-часов, что на 6,3% больше показателя в годовом сравнении.