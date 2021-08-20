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Грузия нарастила импорт электроэнергии из Азербайджана

Грузия нарастила импорт электроэнергии из Азербайджана В январе-июле этого года Грузия импортировала из Азербайджана 505,2 млн киловатт-часов электроэнергии.
Энергетика
20 августа 2021 г. 14:04
Грузия нарастила импорт электроэнергии из Азербайджана

В январе-июле этого года Грузия импортировала из Азербайджана 505,2 млн киловатт-часов электроэнергии.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом говорится в отчете "Коммерческого оператора электроэнергетической системы Грузии" (ESCO).

Согласно документу, это на 21,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В общей сложности Грузия импортировала 1 706,1 млн киловатт-часов, из которых 30% пришлось на долю Азербайджана.

За отчетный период транзит электроэнергии из Азербайджана в Турцию через Грузию составил 108,1 млн. киловатт-часов, что на 6,3% больше показателя в годовом сравнении.

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Версия на английском языке Georgia's electricity imports from Azerbaijan up 21%
Версия на азербайджанском языке Gürcüstanın Azərbaycandan elektrik enerjisi idxalı 21 % artıb

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