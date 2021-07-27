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Грузия нарастила импорт электроэнергии из Азербайджана

Грузия нарастила импорт электроэнергии из Азербайджана В январе-июне этого года Грузия импортировала из Азербайджана 505 млн киловатт-часов электроэнергии.
Энергетика
27 июля 2021 г. 10:50
Грузия нарастила импорт электроэнергии из Азербайджана

В январе-июне этого года Грузия импортировала из Азербайджана 505 млн киловатт-часов электроэнергии.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом говорится в отчете "Коммерческого оператора электроэнергетической системы Грузии" (ESCO).

Согласно документу, это на 21,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В общей сложности Грузия импортировала 1 706,1 млн киловатт-часов, из которых 29,6% пришлось на долю Азербайджана.

За отчетный период Грузия поставила из России 1 039,9 млн киловатт-часов электроэнергии, из Турции - 48,2 млн киловатт-часов.

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Версия на азербайджанском языке Gürcüstanın Azərbaycandan elektrik enerjisi idxalı artıb

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