Грузия нарастила импорт электроэнергии из Азербайджана

В январе-июне этого года Грузия импортировала из Азербайджана 505 млн киловатт-часов электроэнергии.

В январе-июне этого года Грузия импортировала из Азербайджана 505 млн киловатт-часов электроэнергии.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом говорится в отчете "Коммерческого оператора электроэнергетической системы Грузии" (ESCO).

Согласно документу, это на 21,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В общей сложности Грузия импортировала 1 706,1 млн киловатт-часов, из которых 29,6% пришлось на долю Азербайджана.

За отчетный период Грузия поставила из России 1 039,9 млн киловатт-часов электроэнергии, из Турции - 48,2 млн киловатт-часов.