Грузия направила 5% экспорта электроэнергии в Азербайджан

В 2019 году Грузия импортировала 1,63 млрд кВт/ч электроэнергии, увеличив объем импорта на 7,8%.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом говорится в годовом отчете Национальной комиссии по регулированию энергетики и водоснабжения Грузии.

Согласно документу, 68% импорта пришлось на Турцию, 32% - на Россию.

Отмечено, что в последние годы Азербайджан обеспечил значительную часть импорта. В 2017 году этот показатель был равен 61%, в 2018 году - 82%.

Объем экспортируемой соседней страной электроэнергии сократился в 2,5 раза по сравнению с прошлым годом и составил 243 млн киловатт/час.

Грузия экспортировала 46% электроэнергии в Турцию, 24% - в Россию, 24% - в Армению, 5% - в Азербайджан.