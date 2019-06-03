​Грузия намерена сократить импорт электроэнергии

"Грузия должна сократить импорт электроэнергии за счет внутреннего производства".

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом журналистам сказала председатель Национальной регулирующей комиссии по энергетике и водоснабжению в Грузии Ирина Милорова.

По ее словам, главной проблемой в энергетическом секторе страны является рост импорта: "За последние два года импорт электроэнергии вырос почти в три раза. Это очень серьезный сигнал для энергетического сектора. Объем импорта должен быть сокращен за счет внутреннего производства. Это должно стать главной задачей на ближайшие годы".

Отметим, что в январе-апреле текущего года соседняя страна импортировала 613,88 млн кВт/ч электроэнергии, из которых 539,446 млн кВт/ч (87,8%) пришлись на долю импорта из Азербайджана.