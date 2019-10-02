Грузия импортировала из Азербайджана 60 млн кВт/ч электроэнергии в сентябре

В прошлом месяце Грузия импортировала 185 млн кВт/ч электроэнергии.

Как сообщает Report, об этом говорится в пресс-релизе Коммерческого оператора электроэнергетической системы Грузии (ESCO).

В годовом сравнении объем импортированной в Грузию электроэнергии увеличился на 33%.

В сентябре Грузия импортировала из России 125 млн кВт/ч электроэнергии, из Азербайджана - 60 млн кВт/ч.

В январе-августе общий объем импортированной в Грузию электроэнергии составил 835,19 млн кВт/ч, 760,538 млн кВт/ч или 91,06% из которых приходится на долю Азербайджана.