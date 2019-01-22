Грузия импортировала из Азербайджана газ на 267 млн долларов

Тбилиси. 22 января. REPORT.AZ/ Грузия импортировала из Азербайджана газ на 266 млн 687,8 тыс. долларов в 2018 году.

Как сообщает грузинское бюро Report, эти данные приводит Национальное управление статистики Грузии.

В годовом сравнении экспорт газа в соседнюю страну увеличился в стоимостном выражении на 4 млн 819,1 тыс. долларов.

Отметим, что в 2017 году Грузия импортировала из Азербайджана 1 млрд 511 млн 98,4 тыс. кубометров газа на 261 млн 868,7 тыс. долларов.