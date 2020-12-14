Грузия увеличила импорт нефтяного битума из Азербайджана более чем в 5 раз

В ноябре этого года Грузия импортировала из Азербайджана 10,5 тыс. тонн нефтяного битума.

В ноябре этого года Грузия импортировала из Азербайджана 10,5 тыс. тонн нефтяного битума.

Об этом сообщает грузинское бюро Report, ссылаясь на Союз импортеров нефтепродуктов Грузии.

Согласно информации, в прошлом месяце Азербайджан удовлетворил 72,4% потребностей соседней страны в нефтяном битуме.

По сравнению с прошлым годом объем экспортируемого из Азербайджана в Грузию нефтяного битума увеличился в 5,5 раза.

В январе-ноябре Грузия поставила из Азербайджана 76,7 тыс. тонн продукции, что составило 63,7% от общего импорта. После Азербайджана Грузия закупила больше всего нефтяного битума у Ирака (25,6 тыс. тонн), Ирана (9,1 тыс. тонн), России (5,1 тыс. тонн), Турции (2,2 тыс. тонн) и других стран.

В ноябре соседняя страна осуществила импорт 14,5 тыс. тонн, а в январе-ноябре - 119,6 тыс. тонн нефтяного битума.