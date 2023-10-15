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Грузинский профессор: Энергетическая независимость Грузии основана на правильной политике Баку

Грузинский профессор: Энергетическая независимость Грузии основана на правильной политике Баку "В результате мудрой политики президента Ильхама Алиева энергетическая независимость Грузии сегодня основана на правильной политике Азербайджана. Это очень важный вопрос для Грузии".
Энергетика
15 октября 2023 г. 19:54
Грузинский профессор: Энергетическая независимость Грузии основана на правильной политике Баку

"В результате мудрой политики президента Ильхама Алиева энергетическая независимость Грузии сегодня основана на правильной политике Азербайджана. Это очень важный вопрос для Грузии".

Об этом грузинскому бюро Report заявил доктор экономических наук, профессор Отар Обесадзе.

"20-летний период правления президента Ильхама Алиева можно рассматривать как уникальный стиль восстановления и период великих реформ. Роль экономики Азербайджана очень важна как на Кавказе, так и в Восточной Европе. С точки зрения экспорта топлива и газа Азербайджан на Кавказском регионе играет очень важную роль", - сказал эксперт.

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Версия на азербайджанском языке Gürcüstanlı professor: Ölkəmizin enerji müstəqilliyi Bakının düzgün siyasətinə əsaslanır

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