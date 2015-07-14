Грузинский министр: Россия хочет поставить под удар авторитет Грузии

Баку. 14 июля. REPORT.AZ/ Нефтепровод Баку-Супса уже давно проходит по оккупированной территории Грузии.

Как сообщает Report со ссылкой на "Грузия-Онлайн", об этом сказал государственный министр по вопросам примирения и гражданского равенства Грузии Паата Закареишвили.

"Что касается участка Баку-Супса, опять же, если взять закон "Об оккупированных территориях", который включает территорию бывшей Южной Осетии, этот трубопровод уже давно проходит по оккупированной территории. Сегодня происходит размещение баннеров на оккупированной территории, то есть, передвижение вперед баннеров и актуализация вопроса", - подчеркнул он.

По словам министра, Россия хочет провокационными шагами поставить под удар авторитет Грузии, как надежного государства, например, в пропуске энергоресурсов через территорию Грузии.