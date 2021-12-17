Грузинский министр: Проект ЛЭП по дну Черного моря не менее важен, чем BTC

Проект прокладки по дну Чёрного моря высоковольтной линии электропередачи (ЛЭП) свяжет энергетические системы Грузии и Европы. С точки зрения потенциала этот проект не менее важен, чем проект Баку-Тбилиси-Джейхан.

Проект прокладки по дну Чёрного моря высоковольтной линии электропередачи (ЛЭП) свяжет энергетические системы Грузии и Европы. С точки зрения потенциала этот проект не менее важен, чем проект Баку-Тбилиси-Джейхан.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявила министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава во время выступления в парламенте в рамках "министерского часа".

Министр отметила, что с реализацией проекта возникнет совершенно новая реальность: "Наш энергетический рынок будет связан с европейским не только физически, но и юридически. Проектом предусмотрена прокладка кабеля длиной 1 200 километров и мощностью 1 000 мегаватт”.