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Грузинский министр: Проект ЛЭП по дну Черного моря не менее важен, чем BTC

Грузинский министр: Проект ЛЭП по дну Черного моря не менее важен, чем BTC Проект прокладки по дну Чёрного моря высоковольтной линии электропередачи (ЛЭП) свяжет энергетические системы Грузии и Европы. С точки зрения потенциала этот проект не менее важен, чем проект Баку-Тбилиси-Джейхан.
Энергетика
17 декабря 2021 г. 10:27
Грузинский министр: Проект ЛЭП по дну Черного моря не менее важен, чем BTC

Проект прокладки по дну Чёрного моря высоковольтной линии электропередачи (ЛЭП) свяжет энергетические системы Грузии и Европы. С точки зрения потенциала этот проект не менее важен, чем проект Баку-Тбилиси-Джейхан.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявила министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава во время выступления в парламенте в рамках "министерского часа".

Министр отметила, что с реализацией проекта возникнет совершенно новая реальность: "Наш энергетический рынок будет связан с европейским не только физически, но и юридически. Проектом предусмотрена прокладка кабеля длиной 1 200 километров и мощностью 1 000 мегаватт”.

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Версия на английском языке Georgian Minister: This project is no less important than BTC
Версия на азербайджанском языке Gürcü nazir: “Bu layihə BTC-dən heç də az əhəmiyyətli deyil”

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