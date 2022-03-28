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Грузинский министр: Мы покупаем энергоносители у других стран по низкой цене

Грузинский министр: Мы покупаем энергоносители у других стран по низкой цене Грузия должна эффективно использовать транзитную функцию, связанную с энергоресурсами. У нас должен быть источник поставок и условия, которые будут отвечать интересам нашего населения.
Энергетика
28 марта 2022 г. 15:03
Грузинский министр: Мы покупаем энергоносители у других стран по низкой цене

Грузия должна эффективно использовать транзитную функцию, связанную с энергоресурсами. У нас должен быть источник поставок и условия, которые будут отвечать интересам нашего населения.

Как передает грузинское бюро Report, об этом на брифинге заявил министр экономики и устойчивого развития Грузии Леван Давиташвили.

По его словам, страны-партнеры предлагают энергоносители Грузии по ценам, которые могут продаваться по более высоким другим странам: "Это - непростая реальность и вызов. Однако в связи с этим вопросом нужно работать в скоординированной форме".

Коснувшись тарифов на газ, Л.Давиташвили отметил, что в Грузии ситуация лучше, чем в любой другой стране Европы: "В Грузии тариф на газ для социальной сферы дешевле, чем для коммерческого сектора. Население получает энергоносители по низкой цене. Это касается и электроэнергии, и газа".

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Версия на азербайджанском языке Gürcü nazir: “Enerji daşıyıcılarını digər ölkələrdən aşağı qiymətə alırıq”

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