О нас
Аудио новости

Грузинский министр: Мы ожидаем, что цены на газ из Азербайджана останутся стабильными

Грузинский министр: Мы ожидаем, что цены на газ из Азербайджана останутся стабильными Грузия сможет обеспечить себя природным газом по стабильным ценам.
Энергетика
30 марта 2022 г. 09:34
Грузинский министр: Мы ожидаем, что цены на газ из Азербайджана останутся стабильными

Грузия сможет обеспечить себя природным газом по стабильным ценам.

Об этом заявил министр экономики и устойчивого развития Грузии Леван Давиташвили в эфире "Первого канала", сообщает грузинское бюро Report.

По словам министра, Грузия с уважением относится к Азербайджану, который является ее партнером и поставщиком: "Мы надеемся сохранить приверженность долгосрочным и стабильным контрактам. У нас с Азербайджаном многолетний, стратегический и долгосрочный формат сотрудничества. Мы считаем, что при правильной координации с дружественными странами мы сможем обеспечить нашу страну основным энергоносителем по стабильным ценам".

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Georgian Minister: We expect price of gas from Azerbaijan to remain stable
Версия на азербайджанском языке Gürcü nazir: “Azərbaycandan aldığımız qazın qiymətinin sabit qalacağını gözləyirik”

Экслюзивные новости

Эксперт: У Европы может возникнуть нехватка газа, Россия потеряет в платежах
Эксперт: У Европы может возникнуть нехватка газа, Россия потеряет в платежах
29 марта 2022 г. 15:47
Разрушенный Киев - ФОТОРЕПОРТАЖ
ФотоРазрушенный Киев - ФОТОРЕПОРТАЖ
28 марта 2022 г. 12:10
В Министерстве цифрового развития и транспорта произведены кадровые перестановки
В Министерстве цифрового развития и транспорта произведены кадровые перестановки
26 марта 2022 г. 13:54
Профессор: Развитие отношений с США служит реализации мирного процесса на Южном Кавказе
Профессор: Развитие отношений с США служит реализации мирного процесса на Южном Кавказе
22 марта 2022 г. 16:16
Фоторепортаж из военного подразделения, сформированного из добровольцев в Украине
ФотоФоторепортаж из военного подразделения, сформированного из добровольцев в Украине
19 марта 2022 г. 14:58
Председатель Житомирского облсовета: Гибель детей - большая трагедия, это не передать словами
Председатель Житомирского облсовета: Гибель детей - большая трагедия, это не передать словами
18 марта 2022 г. 19:20
Председатель палаты: Пакистан заинтересован в импорте газа из Азербайджана
Председатель палаты: Пакистан заинтересован в импорте газа из Азербайджана
18 марта 2022 г. 16:05
Брайза: Азербайджанский газ востребован в Европе, страна имеет большой потенциал ВИЭ
Брайза: Азербайджанский газ востребован в Европе, страна имеет большой потенциал ВИЭ
18 марта 2022 г. 15:54
Ирина Киндзерская: Я чувствовала себя ненужной
Ирина Киндзерская: Я чувствовала себя ненужной
18 марта 2022 г. 11:09
Тебриз Аммаев: Инновационные панели на новых СЭС позволят вырабатывать больше энергии
Тебриз Аммаев: Инновационные панели на новых СЭС позволят вырабатывать больше энергии
17 марта 2022 г. 13:59

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi