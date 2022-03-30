Грузинский министр: Мы ожидаем, что цены на газ из Азербайджана останутся стабильными

Грузия сможет обеспечить себя природным газом по стабильным ценам.

Грузия сможет обеспечить себя природным газом по стабильным ценам.

Об этом заявил министр экономики и устойчивого развития Грузии Леван Давиташвили в эфире "Первого канала", сообщает грузинское бюро Report.

По словам министра, Грузия с уважением относится к Азербайджану, который является ее партнером и поставщиком: "Мы надеемся сохранить приверженность долгосрочным и стабильным контрактам. У нас с Азербайджаном многолетний, стратегический и долгосрочный формат сотрудничества. Мы считаем, что при правильной координации с дружественными странами мы сможем обеспечить нашу страну основным энергоносителем по стабильным ценам".