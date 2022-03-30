Грузинский министр: Мы ожидаем, что цены на газ из Азербайджана останутся стабильными

Грузия сможет обеспечить себя природным газом по стабильным ценам.
Об этом заявил министр экономики и устойчивого развития Грузии Леван Давиташвили в эфире "Первого канала", сообщает грузинское бюро Report.
По словам министра, Грузия с уважением относится к Азербайджану, который является ее партнером и поставщиком: "Мы надеемся сохранить приверженность долгосрочным и стабильным контрактам. У нас с Азербайджаном многолетний, стратегический и долгосрочный формат сотрудничества. Мы считаем, что при правильной координации с дружественными странами мы сможем обеспечить нашу страну основным энергоносителем по стабильным ценам".