 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Группе нефтяников присвоено почетное звание "Заслуженный инженер" - СПИСОК

    Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение в связи с этим

    Баку. 19 сентября. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении почетного звания "Заслуженный инженер" работникам нефтяной промышленности Азербайджанской Республики.

    Как сообщает Report, согласно распоряжению, за заслуги в развитии нефтяной промышленности Азербайджана почетное звание "Заслуженный инженер" присваивается следующим лицам:

    Бекирли Асифу Шахназар оглу

    Гасанову Фазилю Гурбан оглу

    Гусейнову Назиму Гасан оглу

    Мамедову Ильгару Гаджи оглу

    Сейфуллаеву Гагамали Хокумали оглу.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi