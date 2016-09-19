Группе нефтяников присвоено почетное звание "Заслуженный инженер" - СПИСОК

19 сентября, 2016 15:06

Баку. 19 сентября. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении почетного звания "Заслуженный инженер" работникам нефтяной промышленности Азербайджанской Республики. Как сообщает Report, согласно распоряжению, за заслуги в развитии нефтяной промышленности Азербайджана почетное звание "Заслуженный инженер" присваивается следующим лицам: Бекирли Асифу Шахназар оглу Гасанову Фазилю Гурбан оглу Гусейнову Назиму Гасан оглу Мамедову Ильгару Гаджи оглу Сейфуллаеву Гагамали Хокумали оглу.