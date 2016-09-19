Группе нефтяников присвоено почетное звание "Заслуженный инженер" - СПИСОК

Баку. 19 сентября. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении почетного звания "Заслуженный инженер" работникам нефтяной промышленности Азербайджанской Республики.
Как сообщает Report, согласно распоряжению, за заслуги в развитии нефтяной промышленности Азербайджана почетное звание "Заслуженный инженер" присваивается следующим лицам:
Бекирли Асифу Шахназар оглу
Гасанову Фазилю Гурбан оглу
Гусейнову Назиму Гасан оглу
Мамедову Ильгару Гаджи оглу
Сейфуллаеву Гагамали Хокумали оглу.
News DepartmentАвтор новости
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