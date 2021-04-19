Группа ОПЕК+ восстановит нефтедобычу в мае-июле

Следующая встреча министров ОПЕК+ назначена на 28 апреля

Решения о восстановлении добычи нефти в рамках ОПЕК+ приняты. Это произойдет в мае-июле.

Как передает Report, об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на заявление вице-премьера РФ Александра Новака.

«Когда мы в начале апреля собирались, уже были приняты решения. В течение мая-июля будет постепенно восстановление добычи», — сказал российский чиновник в Минске.

Он подчеркнул, что «все параметры есть в соглашении… То есть те уровни, которые предполагалось достигнуть еще в апреле прошлого года (12 апреля было принято решение об уровнях добычи с постепенным наращиванием вплоть до мая 2022 года), планируется достичь в течение мая-июня-июля в целом по ОПЕК+», — уточнил вице-премьер РФ.

Следующая встреча министров ОПЕК+ назначена на 28 апреля. Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман говорил, что на этой встрече может быть принято любое решение: как об увеличении, так и о сокращении добычи, — в зависимости от ситуации на мировом рынке.

Напомним, что Организация стран-экспортеров нефти, Россия и их союзники, группа, известная как ОПЕК+, согласились ослабить ограничения добычи на 350 тыс. баррелей в сутки в мае, еще на 350 тыс. баррелей в сутки в июне и на 400 тыс. баррелей в сутки в июле. Решение было принято после того, как новая администрация США призвала Саудовскую Аравию сохранить доступность энергоносителей для потребителей.