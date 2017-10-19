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    Группа энергетиков Азербайджана удостоена почетных званий и медалей - СПИСОК

    Президент Ильхам Алиев подписал соответствующие распоряжения

    Баку. 19 октября. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении почетных званий группе энергетиков Азербайджана.

    Как сообщает Report, за заслуги в развитии энергетической отрасли в Азербайджане почетные звания Азербайджанской Республики присвоены следующим лицам:

    "Заслуженный деятель науки"

    Рахманову Нариману Рахмановичу

    "Заслуженный инженер"

    Ахмедову Джанахмеду Сабзулла оглу

    Гафарлы Этибару Мамед оглу

    Рамазанову Газанфару Чобан оглу

    Тагиеву Сабиру Садыг оглу.

    Другим распоряжением за плодотворную деятельность в энергетической сфере в Aзербайджане президент страны распорядился наградить медалью "Терегги" следующих лиц:

    Aбдуллаева Салеха Фазиль оглу

    Бабаева Азера Мешадибаба оглу

    Байрамова Араза Иса оглу

    Байрамова Арифа Гахраман оглу

    Эфендиева Акифа Аладдин оглу

    Алиева Эльчина Фазиль оглу

    Алиева Солтана Теймур оглу

    Kяльбиева Рамиза Кяльби оглу

    Kеримова Алекбера Мехди оглу

    Kеримова Ильгара Икрам оглу

    Гарибзаде Парвиза Гашам оглу

    Гулиева Абаса Ягуб оглу

    Гулиева Мехмана Шикар оглу

    Maнaфoва Сулеймана Исмаил оглу

    Mеликова Джамиля Ахмед оглу

    Mамедова Ровшана Мамед оглу

    Mурсалиева Амиля Баламехти оглу

    Oруджeва Намига Гариб оглу

    Рагимова Тогрула Азим оглу

    Самедова Азада Махмуд оглу

    Самедова Ахмеда Самед оглу

    Сулейманова Фазаила Имамали оглу

    Зейналова Сахиба Сафарали оглу.

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