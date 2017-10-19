Группа энергетиков Азербайджана удостоена почетных званий и медалей - СПИСОК

Баку. 19 октября. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении почетных званий группе энергетиков Азербайджана.
Как сообщает Report, за заслуги в развитии энергетической отрасли в Азербайджане почетные звания Азербайджанской Республики присвоены следующим лицам:
"Заслуженный деятель науки"
Рахманову Нариману Рахмановичу
"Заслуженный инженер"
Ахмедову Джанахмеду Сабзулла оглу
Гафарлы Этибару Мамед оглу
Рамазанову Газанфару Чобан оглу
Тагиеву Сабиру Садыг оглу.
Другим распоряжением за плодотворную деятельность в энергетической сфере в Aзербайджане президент страны распорядился наградить медалью "Терегги" следующих лиц:
Aбдуллаева Салеха Фазиль оглу
Бабаева Азера Мешадибаба оглу
Байрамова Араза Иса оглу
Байрамова Арифа Гахраман оглу
Эфендиева Акифа Аладдин оглу
Алиева Эльчина Фазиль оглу
Алиева Солтана Теймур оглу
Kяльбиева Рамиза Кяльби оглу
Kеримова Алекбера Мехди оглу
Kеримова Ильгара Икрам оглу
Гарибзаде Парвиза Гашам оглу
Гулиева Абаса Ягуб оглу
Гулиева Мехмана Шикар оглу
Maнaфoва Сулеймана Исмаил оглу
Mеликова Джамиля Ахмед оглу
Mамедова Ровшана Мамед оглу
Mурсалиева Амиля Баламехти оглу
Oруджeва Намига Гариб оглу
Рагимова Тогрула Азим оглу
Самедова Азада Махмуд оглу
Самедова Ахмеда Самед оглу
Сулейманова Фазаила Имамали оглу
Зейналова Сахиба Сафарали оглу.
News DepartmentАвтор новости
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