Группа энергетиков Азербайджана удостоена почетных званий и медалей - СПИСОК

Баку. 19 октября. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении почетных званий группе энергетиков Азербайджана.

Как сообщает Report, за заслуги в развитии энергетической отрасли в Азербайджане почетные звания Азербайджанской Республики присвоены следующим лицам:

"Заслуженный деятель науки"

Рахманову Нариману Рахмановичу

"Заслуженный инженер"

Ахмедову Джанахмеду Сабзулла оглу

Гафарлы Этибару Мамед оглу

Рамазанову Газанфару Чобан оглу

Тагиеву Сабиру Садыг оглу.

Другим распоряжением за плодотворную деятельность в энергетической сфере в Aзербайджане президент страны распорядился наградить медалью "Терегги" следующих лиц:

Aбдуллаева Салеха Фазиль оглу

Бабаева Азера Мешадибаба оглу

Байрамова Араза Иса оглу

Байрамова Арифа Гахраман оглу

Эфендиева Акифа Аладдин оглу

Алиева Эльчина Фазиль оглу

Алиева Солтана Теймур оглу

Kяльбиева Рамиза Кяльби оглу

Kеримова Алекбера Мехди оглу

Kеримова Ильгара Икрам оглу

Гарибзаде Парвиза Гашам оглу

Гулиева Абаса Ягуб оглу

Гулиева Мехмана Шикар оглу

Maнaфoва Сулеймана Исмаил оглу

Mеликова Джамиля Ахмед оглу

Mамедова Ровшана Мамед оглу

Mурсалиева Амиля Баламехти оглу

Oруджeва Намига Гариб оглу

Рагимова Тогрула Азим оглу

Самедова Азада Махмуд оглу

Самедова Ахмеда Самед оглу

Сулейманова Фазаила Имамали оглу

Зейналова Сахиба Сафарали оглу.