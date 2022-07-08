ГРС Управления экспорта газа SOCAR передаются "Азеригазу"

398 газораспределительных станций (ГРС) выводятся из подчинения Управления экспорта газа Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) и передаются "Азеригазу".

398 газораспределительных станций (ГРС) выводятся из подчинения Управления экспорта газа Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) и передаются "Азеригазу".

Об этом Report сообщил гендиректор Производственного объединения "Азеригаз" Руслан Алиев.

По его словам, руководство SOCAR уже приняло решение в связи с этим.

Он отметил, что процесс документирования, приемки-сдачи, перемены места работы сотрудников уже начался.

Р.Алиев добавил, что более 1700 сотрудников будут переведены на баланс ПО "Азеригаз".