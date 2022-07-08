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ГРС Управления экспорта газа SOCAR передаются "Азеригазу"

ГРС Управления экспорта газа SOCAR передаются "Азеригазу" 398 газораспределительных станций (ГРС) выводятся из подчинения Управления экспорта газа Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) и передаются "Азеригазу".
Энергетика
8 июля 2022 г. 14:40
ГРС Управления экспорта газа SOCAR передаются Азеригазу

398 газораспределительных станций (ГРС) выводятся из подчинения Управления экспорта газа Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) и передаются "Азеригазу".

Об этом Report сообщил гендиректор Производственного объединения "Азеригаз" Руслан Алиев.

По его словам, руководство SOCAR уже приняло решение в связи с этим.

Он отметил, что процесс документирования, приемки-сдачи, перемены места работы сотрудников уже начался.

Р.Алиев добавил, что более 1700 сотрудников будут переведены на баланс ПО "Азеригаз".

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Версия на английском языке Gas distribution stations of SOCAR's Gas Export Department handed over to Azerigaz
Версия на азербайджанском языке SOCAR-ın Qaz İxrac İdarəsinin qazpaylayıcı stansiyaları “Azəriqaz”a verilir

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