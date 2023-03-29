Гросси: Должны быть приняты все меры для защиты Запорожской АЭС от атак

Должны быть приняты все возможные меры для защиты Запорожской АЭС от каких-либо атак.

Должны быть приняты все возможные меры для защиты Запорожской АЭС (ЗАЭС) от каких-либо атак.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси во время визита на ЗАЭС.

По его словам, МАГАТЭ разрабатывает концепцию по защите самой ЗАЭС, а не территории вокруг нее. "Изначально мы концентрировались на возможности создания определенной зоны вокруг станции. Сейчас концепция развивается - мы концентрируемся больше на самой защите и на вещах, которые следует избежать. Сейчас мы не сфокусированы на территориальном аспекте, который создает определенные проблемы. Эта работа в процессе", - сказал он."

Р.Гросси также отметил, что МАГАТЭ пытается подготовить и предложить реалистичные меры по защите, которые могут быть согласованы всеми сторонами.