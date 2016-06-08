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    ​Греция выдала еще один документ для TAP

    Министерство окружающей среды и энергетики Греции выдало разрешение на установку

    Баку. 8 июня. REPORT.AZ/ Министерство окружающей среды и энергетики Греции объявило о выдаче разрешения на установку для Трансадриатического трубопровода (TAP).

    Как сообщает Report со ссылкой на консорциум TAP, наряду с выданным в январе 2016 года актом установки, новое разрешение позволяет осуществлять работы по строительству трубопровода в Греции в соответствии с графиком.

    Управляющий директор TAP Ян Брэдшоу сообщил, что в результате сотрудничества с властями и полномочными органами Греции на всех уровнях, проект реализуется в соответствии с ожиданиями: "Я рад отметить, что доставка партий труб в Салоники и Кавалу продолжается". 

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