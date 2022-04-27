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Греция поможет Болгарии после прекращения поставок газа Россией

Греция поможет Болгарии после прекращения поставок газа Россией Греция предложит помощь Болгарии после того, как Россия прекратила поставки газа. София уже заказала некоторые партии сжиженного природного газа (СПГ) для доставки через греческий терминал.
Энергетика
27 апреля 2022 г. 21:08
Греция поможет Болгарии после прекращения поставок газа Россией

Греция предложит помощь Болгарии после того, как Россия прекратила поставки газа. София уже заказала некоторые партии сжиженного природного газа (СПГ) для доставки через греческий терминал.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, премьер-министр Кириакос Мицотакис и его болгарский коллега Кирил Петков обсудили этот вопрос по телефону.

"Премьер-министр сказал, что Греция поможет Болгарии справиться с новой ситуацией, вызванной российскими решениями по энергетике", - говорится в заявлении офиса Мицотакиса.

Греческий источник, близкий к этому вопросу, сообщил, что Афины могут помочь Болгарии, изменив направление движения трубопровода "Турецкий поток" - механизм, который использовался ранее. Трубопровод доставляет российский газ в Грецию через Черное море, Турцию и Болгарию.

Представитель греческого министерства энергетики также подчеркнул, что Болгария уже заказала некоторые партии СПГ для доставки через греческий СПГ-терминал Ревитусса в Афинах.

По словам Петкова, Мицотакис сказал, что долгое время откладываемый газопровод между двумя соседями, интерконнектор Греция-Болгария (IGB), должен быть готов к июню.

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