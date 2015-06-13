​Греция поддержит проект "Турецкий поток"

Баку. 13 июня. REPORT.AZ/ Сегодня было отложено подписание инвестиционного плана по прокладке трубопровода IGB (Interconnector Greece-Bulgaria).

Как сообщила болгарская сторона, официальная София не пришла к решению по техническим вопросам проекта.

Как передает Report, отложение подписания совпало с визитом в Болгарию координатора Госдепартамента США по международным энергетическим отношениям Амоса Хокстейна. Отметим, что американский дипломат недавно вызвал недовольство греческих коллег, заявив, что "Турецкий поток" - это последнее предложение по поставкам газа из России и прокладка этого газопровода создаст проблемы для Греции.

В свою очередь, предполагается, что дата подписания проекта IGB определится после бизнес-форума в России. Отметим, что проект IGB сыграет важную роль в поставках азербайджанского газа в Европу в рамках проектов Южного газового коридора и TAP.

Правительство Греции планирует на следующей неделе подписание в Санкт-Петербурге меморандума о взаимопонимании и политическое заявление в поддержку проекта Турецкий поток". Наряду c этим, российское правительство отметило, что некоторые расположенные на маршруте газопровода балканские страны могут создать дополнительные препятствия для прокладки трубопровода. В качестве основных стран, способных помешать плану, указываются Македония и Сербия. Экономисты отмечают, что оба проекта являются инструментом в политических играх. Хотя США выступают против "Турецкого потока", Евросоюз не выразил окончательного решения по поводу обоих проектов.