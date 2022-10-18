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Греция обсудит увеличение поставок азербайджанского газа

Греция обсудит увеличение поставок азербайджанского газа Греция обсудит технические возможности увеличения поставок азербайджанского природного газа.
Энергетика
18 октября 2022 г. 11:24
Греция обсудит увеличение поставок азербайджанского газа

Греция обсудит технические возможности увеличения поставок азербайджанского природного газа.

Как сообщает Report со ссылкой на болгарскую прессу, это станет главной темой переговоров министра энергетики Греции Костаса Скрекаса, который находится с визитом в Баку.

Было отмечено, что одна из тем предстоящих переговоров - выяснение возможностей удвоения поставок азербайджанского газа европейским странам.

Греческий министр также обсудит технические возможности увеличения поставок газа и принятие предварительного решения о цене на природный газ.

Напомним, что в ходе встречи в Софии президенты Болгарии и Азербайджана согласовали варианты получения Софией более 1 миллиарда кубометров азербайджанского газа ежегодно.

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Версия на английском языке Greece to discuss increasing supply of Azerbaijani gas
Версия на азербайджанском языке Yunanıstan Azərbaycan qazının tədarükünün artırılmasını müzakirə edəcək

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