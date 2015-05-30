​Греция не собирается отказываться от "Турецкого потока"

Баку. 30 мая. REPORT.AZ/ Вашингтон настроен отрицательно по вопросу расширения "Турецкого потока" в сторону Греции, однако, несмотря ни на что, мы придерживаемся своего прежнего мнения. Как сообщает Report, об этом заявил вчера агентству "Спутник" министр энергетики Греции Панайотис Лафазанис.

По словам турецкого министра, данный проект имеет важное значение для его страны и они не намерены отказываться от участия в нем: "Турецкий поток" имеет очень большое значение для нас. Мы еще не обсуждали финансирование проекта, однако на строительство трубопровода требуется приблизительно 2 млрд. евро (2,2 млрд. долларов). Реализация проекта создаст условия для открытия около 20 тыс. рабочих мест, что очень важно для страдающей от безработицы страны".

Напомним, что 1 декабря 2014 года Газпром подписал с BOTAŞ соглашение о строительстве "Турецкого потока" мощностью 63 млрд. кубометров в год. По соглашению, проложенный через Черное море газопровод протяженностью 1100 км обеспечит транспортировку 47 млрд. кубометров газа до турецко-греческой границы. Во второй половине 2015 года планируется подписать межправительственное соглашение по газопроводу, а первые поставки газа осуществить в декабре 2016 года.