Греция начала транспортировку азербайджанского газа в Болгарию

Греция начала транспортировку азербайджанского газа в Болгарию

Греция начала транспортировку азербайджанского газа в Болгарию

Как передает Report, об этом сообщает Bnr.bg.

Отмечается, что сегодня началась пробная перекачка азербайджанского газа из Греции в Болгарию по трубопроводу Комотини - Стара Загора, тестовая работа продлится до конца месяца.

Ожидается, что с 1 июля 2022 года начнутся поставки согласованного объема в 1 млрд кубометров.

Отметим, трубопровод в Комотини и терминал под Александруполисом позволят Болгарии и странам региона получать газ из Южного газового коридора.

Напомним, в апреле российский "Газпром" заявил о прекращении поставок газа в Болгарию после того, как болгарская сторона отказалась оплачивать поставки на его условиях.