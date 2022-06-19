О нас

Греция начала транспортировку азербайджанского газа в Болгарию

Греция начала транспортировку азербайджанского газа в Болгарию Греция начала транспортировку азербайджанского газа в Болгарию
Энергетика
19 июня 2022 г. 18:40
Греция начала транспортировку азербайджанского газа в Болгарию

Греция начала транспортировку азербайджанского газа в Болгарию

Как передает Report, об этом сообщает Bnr.bg.

Отмечается, что сегодня началась пробная перекачка азербайджанского газа из Греции в Болгарию по трубопроводу Комотини - Стара Загора, тестовая работа продлится до конца месяца.

Ожидается, что с 1 июля 2022 года начнутся поставки согласованного объема в 1 млрд кубометров.

Отметим, трубопровод в Комотини и терминал под Александруполисом позволят Болгарии и странам региона получать газ из Южного газового коридора.

Напомним, в апреле российский "Газпром" заявил о прекращении поставок газа в Болгарию после того, как болгарская сторона отказалась оплачивать поставки на его условиях.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Yunanıstan Azərbaycan qazının Bolqarıstana nəqlinə başlayıb

Самое важное

В Азербайджане обнародованы результаты вступительных экзаменов по I и IV группам специальностей
В Азербайджане обнародованы результаты вступительных экзаменов по I и IV группам специальностей
17 июня 2022 г. 18:32
В Милли Меджлис поступил проект поправок в госбюджет на 2022 год - ЭКСКЛЮЗИВ
В Милли Меджлис поступил проект поправок в госбюджет на 2022 год - ЭКСКЛЮЗИВ
17 июня 2022 г. 17:10
Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине и Молдове статус кандидата на вступление в ЕС
Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине и Молдове статус кандидата на вступление в ЕС
17 июня 2022 г. 14:51
В Международный аэропорт Физули назначен директор
В Международный аэропорт Физули назначен директор
17 июня 2022 г. 13:13
Президент Ильхам Алиев выступил на IX Глобальном Бакинском форуме
ФотоПрезидент Ильхам Алиев выступил на IX Глобальном Бакинском форуме
16 июня 2022 г. 23:25
Тадич: Сербия может посодействовать примирению сторон в постконфликтный период
Тадич: Сербия может посодействовать примирению сторон в постконфликтный период
16 июня 2022 г. 16:53
Президент: Армения приняла предложенные Азербайджаном пять принципов, дело за практической работой
Президент: Армения приняла предложенные Азербайджаном пять принципов, дело за практической работой
16 июня 2022 г. 13:10
Вике-Фрейберга: Азербайджан стал альтернативным источником поставок энергоносителей
Вике-Фрейберга: Азербайджан стал альтернативным источником поставок энергоносителей
16 июня 2022 г. 12:24
Шушинская декларация - пример международного сотрудничества - КОММЕНТАРИЙ
Шушинская декларация - пример международного сотрудничества - КОММЕНТАРИЙ
15 июня 2022 г. 12:26
Президент Ильхам Алиев принял членов национальной команды, ставшей победителем ЧЕ по мини-футболу
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял членов национальной команды, ставшей победителем ЧЕ по мини-футболу
14 июня 2022 г. 19:20

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi