Греческий участок TAP заполнен газом

С 25 ноября консорциум Трансадриатического трубопровода (TAP) AG начал заполнять газом 2-километровый участок газопровода в Греции между рекой Эврос и компрессорной станцией в Кипой.

Как передает Report, об этом сообщил консорциум на своем официальном сайте.

В сообщении отмечается, что это является начальной стадией процесса ввода трубопровода в эксплуатацию, целью которой является обеспечение полной безопасности и готовности инфраструктуры к работе после завершения процесса, в соответствии с национальными и международными стандартами безопасности и эксплуатации.

"Безопасность - наш приоритет номер один, и мы тщательно подготовились к этому важному шагу. Мы начинаем внедрение природного газа в систему в соответствии с нашей приверженностью стандартам безопасности, охраны окружающей среды и качества. TAP внедрил Программу обеспечения готовности к запуску, которая подтвердила, что все этапы строительства, ввода в эксплуатацию, запуска и бизнес-требований были выполнены до заполнения трубопровода природным газом", - сказал операционный директор TAP Рикардо Руис Нуньес.

Отметим, что по Трансадриатическому трубопроводу на первоначальном этапе планируется поставлять в Европу ежегодно 10 млрд кубометров газа, добываемого в рамках проекта "Шах Дениз-2". На территории Кипой у турецко-греческой границы трубопровод будет присоединен к Трансанатолийскому трубопроводу (TANAP) и пройдет по территории Греции, Албании и дну Адриатического моря до Южной Италии.

Консорциум "Шах Дениз" 28 июня 2013 года официально объявил о выборе трубопровода TAP. Протяженность трубопровода - 878 км, из них 550 км пройдет по территории Греции, 215 км - Албании, 105 км - дну Адриатического моря, 8 км - Южной Италии. Самая высокая точка трубопровода будет расположена в горах Албании (1 800 м), самая низкая - на дне моря (-820 м).

Церемония закладки TAP состоялась 17 мая 2016 года в греческих Салониках. Первые поставки азербайджанского газа в Европу запланированы в начале 2020 года.

ТАР будет покрывать 33% потребности в газе Болгарии, 20% - Греции, примерно 10,5% - Италии.