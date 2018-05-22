Греческий эксперт: TANAP является стратегическим проектом как для региона, так и для Евросоюза

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Баку. 22 мая. REPORT.AZ/ "Проект TANAP (Трансанатолийский газопровод), безусловно, является стратегическим проектом как для региона, так и для Европейского Союза".

Об этом сообщил Report эксперт по энергетике доктор Василиос Ситарас.

По его словам, он наблюдает за этим проектом в течение 7 лет, и подписание в июне 2012 года межправительственного соглашения по TANAP между Азербайджаном и Турцией стало для него приятным сюрпризом.

"Я пристально слежу за развитием вокруг этого проекта в течение последних семи лет и был приятно удивлен, когда президенты двух братских республик - Азербайджана и Турции - подписали в июне 2012 года межгосударственное соглашение по TANAP. Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) и BOTAŞ несли большую ответственность за реализацию проекта и смогли реализовать его за шесть лет в соответствии с графиком и по цене ниже первоначальной стоимости. Иначе в целом инициатива Южного газового коридора не претворилась бы в жизнь, как это случилось с Nabucco: после 10 лет исследований и работы ничего не было сделано в этом направлении. В целом, Турция и Азербайджан в период типичной "рыночной неудачи" стали для нас спасением в вопросе обеспечения энергетической безопасности", - сказал эксперт.

Говоря о проекте TAP (Трансадриатический трубопровод), Ситарас отметил, что этот проект первоначально удовлетворит 2 процента спроса ЕС на природный газ: "Хотя эта цифра может показаться небольшой, она значима для стран Южной Европы. Диверсификация энергоисточников важна для энергетической безопасности, и поэтому небольшая диверсификация лучше, чем никакая. С другой стороны, Россия останется ключевым экспортером газа для Европы".

Ситарас также затронул ход проекта TAP, отметив, что 95% территории вдоль маршрута трубопровода, проходящего через Грецию и Албанию, очищены, а 70% труб уложены в траншеи. Он добавил, что трубопровод строится по графику, и проект будет завершен к концу 2019 года.

Говоря о преимуществах проекта для экономики Греции, эксперт сказал, что в проекте задействовано 6 000 человек, из которых 85% - местные жители. По его словам, Греция заработает 2 млрд евро на этом проекте, и это крупнейшие прямые инвестиции в Грецию: "Мы благодарим Азербайджан, особенно SOCAR, за эти инвестиции. Это также говорит о доверии к экономике Греции. Кроме того, консорциум TAP реализует программы социальных и экологических инвестиций (SEI) в тех регионах, где проходит трубопровод. В общей сложности, в рамках проекта TAP, в эти программы будет вложено 55 млн евро в Греции, Албании и Италии, и мы выражаем благодарность за этот шаг".