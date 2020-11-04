Греческий DESFA проводит аукцион по TAP

Аукционы проводятся на платформе бронирования Prisma

Государственный оператор газораспределительной сети Греции DESFA объявил о первом аукционе по поставке природного газа в 2021 году в пункте соединения Трансадриатического газопровода (TAP) с Национальной газовой системой этой страны.

Как сообщает Report со ссылкой на греческие СМИ, об этом говорится в заявлении DESFA:

"Это исторический момент для Греции, а также для регионального энергетического рынка, поскольку Национальная газовая система Греции будет связана с Италией, одним из крупнейших рынков природного газа в Европе. Также эта система соединена с Северной Европой благодаря Швейцарии и Германии, что еще больше повысило роль страны в качестве регионального энергетического центра”.

В сообщении также подчеркивается, что в ближайшее время как Греция, так и юго-восточная часть Европы будут соединены через TANAP с итальянским рынком природного газа, годовой объем потребления которого достигает 75,4 млрд кубометров.

Напомним, что аукционы проводятся на платформе бронирования Prisma.

По трубопроводу TAP, являющемуся частью проекта "Южный газовый коридор", на первоначальном этапе планируется поставлять в Европу ежегодно 10 млрд кубометров газа, добываемого в рамках проекта "Шахдениз-2". На территории Кипой у турецко-греческой границы трубопровод будет присоединен к Трансанатолийскому трубопроводу (TANAP) и пройдет по территории Греции, Албании и дну Адриатического моря до Южной Италии.

Церемония закладки TAP состоялась 17 мая 2016 года в греческих Салониках. Первые поставки азербайджанского газа в Европу запланированы в 2020 году.

ТАР будет покрывать 33% потребности в газе Болгарии, 20% - Греции, примерно 10,5% - Италии.