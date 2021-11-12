Гражданам Молдовы выплатят $91 млн компенсации за дорогой газ

Президент Молдовы Майя Санду поддержала правительство в намерении выплатить компенсации населению в связи с ростом тарифа на газ.

Президент Молдовы Майя Санду поддержала правительство в намерении выплатить компенсации населению в связи с ростом тарифа на газ.

Как передает Report, об этом сообщает newsmaker.md.

"Ощутимое повышение цен на газ на международном рынке - тяжелое бремя для всех, особенно для нашей страны, так как большая часть населения имеет скромные доходы, а экономика энергетически неэффективна. Люди справедливо беспокоятся о последствиях повышения цен. В этой ситуации государство должно поддержать наиболее уязвимые слои граждан", - сказала Санду.

Глава государств перечислила все пособия и компенсации, которые правительство намерено выплачивать в связи с ростом тарифа на газ.

"На эти меры из государственного бюджета выделят около 1,6 млрд леев (более 91 млн долларов США). Это существенная сумма, но она необходима для защиты наших граждан. Если мы будем солидарны и заботиться друг о друге, переживем этот трудный период", - заявила Санду.