Говард Чейз: Запуск Южного Газового Коридора - значимое достижение для диверсификации поставок энергоресурсов в Европу

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Баку. 31 мая. REPORT.AZ/ "Азербайджан - важный производитель нефти и газа". Об этом Report заявил директор по работе с государственными органами компании Dow Говард Чейз.

По его словам, развитие нефтегазовой отрасли также важно и для диверсификации экономики Азербайджана.

Г. Чейз также отметил, что запуск Южного Газового Коридора является значимым достижением для диверсификации поставок энергоресурсов в Европу, и все, кто работал над этим проектом, могут гордиться собой: "Это важный путь для доставки азербайджанского газа в Европу и важно для Европы для диверсификации источников газа и создания конкуренции на рынке".

Он также высоко оценил организацию выставки "Нефть и газ Каспия", которая проходит в Баку, подчеркнул важность подобных мероприятий как площадки для общения с другими игроками в этой отрасли.