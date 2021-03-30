Готовы ли страны ОПЕК+ продлить текущие условия сделки?

Эр-Рияд заявил, что у большинства участников есть намерение продлить условия соглашения и на май

Саудовская Аравия контактировала с рядом стран ОПЕК+ в понедельник, большинство участников альянса выражают готовность продлить текущие условия соглашения на май, при этом Эр-Рияд заверил, что готов продлить и собственные добровольные сокращения, выразив опасения относительно неопределенности ситуации на рынке.

Как передает Report, об этом сообщил РИА Новости источник в одной из делегаций.

"Контакт был вчера, Саудовская Аравия как один из главных участников процесса, узнавала мнение членов альянса. Эр-Рияд заявил, что, судя по его контактам, есть намерение у большинства участников продлить условия соглашения и на май", — сообщил собеседник агентства. В качестве причин, источник назвал неопределенную и непрогнозируемую ситуацию на рынке.

"Вчера у Эр-Рияда были большие опасения тем, что ничего невозможно спрогнозировать на рынке. Поэтому, по словам саудитов, необходимо придерживаться осторожного подхода. Что касается их (саудитов) добровольных ограничений, есть заверения, что они готовы их продлить. Судя по их словам, для того, чтобы сделать какой-либо шаг в сторону смягчения ограничений, надо хотя бы видеть ближайшую перспективу. Таких возможностей сейчас, в условиях пандемии, увы, нет", — добавил источник.

ОПЕК+ из-за падения спроса, вызванного пандемией коронавируса, с мая сократила добычу нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки. По мере его восстановления ограничения корректировались, и на этот март составляют 7,05 миллиона баррелей в сутки, на апрель — 6,9 миллиона, а с учетом добровольного сокращения Саудовской Аравии — 8,05 и 7,9 миллиона соответственно. Базой отсчета для всех взят октябрь 2018 года, а для России и Саудовской Аравии — показатель в 11 миллионов баррелей в сутки.

Сейчас ОПЕК+ принимает решения по корректировке добычи ежемесячно с шагом не более 500 тысяч баррелей в сутки в зависимости от ситуации на рынке. При этом с февраля возможность увеличить добычу есть только у России и Казахстана, которые затем должны войти в общий график альянса. Решением от 4 марта согласован рост добычи нефти РФ в апреле на 130 тысяч баррелей в сутки, Казахстана — на 20 тысяч.

Очередная серия встреч ОПЕК+ состоится 30 марта и 1 апреля, сначала пройдет заседание министерского мониторингового комитета, а затем — всего альянса, где будет принято окончательное решение по параметрам сделки в мае.