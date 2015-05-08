​Государственная нефтяная компания Азербайджана готовится модернизировать нефтеперерабатывающее предприятие

Баку. 8 мая. REPORT.AZ/ В ближайшее время правительство Азербайджана увеличит уставный капитал Государственной нефтяной компании (SOCAR). Как сообщает Report, об этом заявил президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев.

"Правительство увеличит наш уставный капитал, за счет чего нам удастся модернизировать Нефтеперерабатывающий завод имени Гейдара Алиева", - сказал руководитель компании.

По словам Р.Абдуллаева, общая стоимость проекта 1,2 млрд. манатов: "По нашим прежним подсчетам, эта цифра составляет сумму в пределах 1,2 млрд. манатов. Мы сможем реализовать проект за счет кредита, который получим из Центробанка. В связи с этим пройдет тендер".

Президент SOCAR также заявил о замораживании проекта строительства в Грузии карбамидного завода: "В настоящее время с правительством Грузии ведутся переговоры".