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Госслужба вынесла решение в отношении SOCAR Petroleum за нарушение конкуренции

Госслужба вынесла решение в отношении SOCAR Petroleum за нарушение конкуренции ЗАО SOCAR Petroleum применяла в отношении покупателей невыгодные для них условия контрактов и тем самым нарушала антимонопольное законодательство, в связи с чем против SOCAR Petroleum было возбуждено дело по признакам нарушения антимонопольного законодате
Энергетика
12 мая 2022 г. 14:15
Госслужба вынесла решение в отношении SOCAR Petroleum за нарушение конкуренции

ЗАО SOCAR Petroleum применяла в отношении покупателей невыгодные для них условия контрактов и тем самым нарушала антимонопольное законодательство, в связи с чем против SOCAR Petroleum было возбуждено дело по признакам нарушения антимонопольного законодательства и вынесено обязательное предписание.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственную службу по антимонопольной политике и надзору за потребительским рынком при министерстве экономики Азербайджана.

В сообщении отмечается, что в Госслужбу поступили жалобы от предпринимателей в связи с нарушением конкуренции на рынке нефтепродуктов. В ходе расследования выяснилось, что к покупателям применялись невыгодные условия договора. Дело было рассмотрено, и SOCAR Petroleum было предписано привести условия договора в соответствие с требованиями антимонопольного законодательства.

Вместе с тем, Государственная служба приняла решение о выплате в госбюджет 27 млн 412 тыс. 962 манатов, полученных SOCAR Petroleum в результате деятельности несоответствующей требованиям законов Азербайджана "О регулируемых ценах" и "Об антимонопольной деятельности".

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Версия на азербайджанском языке Dövlət xidməti "SOCAR Petroleum"a rəqabətin pozulmasına görə xəbərdarlıq edib

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