Госслужба сделала заявление в связи с газовыми счетчиками

Государственная служба по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при Министерстве экономики сделала заявление в связи с недовольством потребителей новыми счетчиками газа, установленными ПО "Азеригаз".

Государственная служба по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при Министерстве экономики сделала заявление в связи с недовольством потребителей новыми счетчиками газа, установленными ПО "Азеригаз".

Как сообщает Report со ссылкой на "Азеригаз", заместитель начальника Госслужбы Мамед Аббасбейли в интервью телеканалу ARB заявил, что были проведены проверки и никаких отклонений от нормы в счетчиках не зафиксировано.

“Подведомственное нам учреждение - Азербайджанский институт метрологии занимается проверкой всех измерительных приборов, и до установки счетчиков ”Азеригаз" все они проходят тестирование, и только потом устанавливаются. Поэтому мы и провели проверку в этой сфере”, - сказал он.