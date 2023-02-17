Госслужба провела мониторинг на АЗС SOCAR Petroleum

На основании обращения ЗАО SOCAR Petroleum Государственная служба по антимонопольной политике и контролю за потребительским рынком при Министерстве экономики с целью проверки метрологического оборудования провела мониторинг на 32 АЗС, осуществляющих прода

На основании обращения ЗАО SOCAR Petroleum Государственная служба по антимонопольной политике и контролю за потребительским рынком при Министерстве экономики с целью проверки метрологического оборудования провела мониторинг на 32 АЗС, осуществляющих продажу топлива и сжиженного газа, а также на нефтебазах, принадлежащих SOCAR Petroleum, на территории Баку, Сумгайыта и Абшерона.

Об этом Report сообщили в Государственной службе.

Государственной службой определены 1 992 единицы измерительных устройств, используемых на АЗС и нефтебазах. В настоящее время продолжаются мероприятия по проверке этих средств измерений на соответствие метрологическим нормам и правилам.