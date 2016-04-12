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    ​Госнефтекомпания Азербайджана расширяет сеть станций CNG

    До конца года под брендом SOCAR будут сданы в эксплуатацию еще три газозаправочные станции

    Баку. 12 апреля. REPORT.AZ/ Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) в этом году увеличит количество станций CNG. Как передает Report, об этом сообщил вице-президент SOCAR по переработке Давид Мамедов.

    Д.Мамедов отметил, до конца года под брендом SOCAR будут сданы в эксплуатацию еще три газозаправочные станции.

    Представитель компании добавил, что автобусы ООО BakuBus работают на сжатом природном газе (CNG) и в настоящее время в столице имеются две аналогичные станции. 

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