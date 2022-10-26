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SOCAR принял участие в ежегодном заседании руководящего комитета GGFR

SOCAR принял участие в ежегодном заседании руководящего комитета GGFR Делегация Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) приняла участие в ежегодном заседании руководящего комитета организации Всемирного банка "Глобальное партнерство по сокращению сжигания попутного газа" (GGFR) в Лондоне.
Энергетика
26 октября 2022 г. 16:39
SOCAR принял участие в ежегодном заседании руководящего комитета GGFR

Делегация Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) приняла участие в ежегодном заседании руководящего комитета организации Всемирного банка "Глобальное партнерство по сокращению сжигания попутного газа" (GGFR) в Лондоне.

Об этом Report сообщили в SOCAR.

На встрече была представлена информация о ряде успешных проектов, реализуемых SOCAR, отмечено, что выбросы попутного газа были снижены до уровня ниже 2%.

На мероприятии также было предложено переименовать организацию GGFR в Flaring Metane Reduction Partnership - FMRP, и это предложение было единогласно принято участниками.

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Версия на английском языке ФотоSOCAR participates in annual meeting of GGFR management team
Версия на азербайджанском языке ФотоDövlət Neft Şirkəti GGFR-in rəhbər heyətinin illik iclasında iştirak edib

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