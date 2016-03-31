​Госнефтекомпания Азербайджана ожидает решения вопроса по DESFA к концу года

Баку. 31 марта. REPORT.AZ/ Вопрос приватизации Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR) 66% пакета акций оператора газораспределительной сети Греции - DESFA и продажи 17%-ной доли европейским компаниям может решиться к концу этого года.

Как сообщает Report со ссылкой на сайт Natural Gas Europe, об этом сказал источник в SOCAR.

"Приобретение SOCAR контрольного пакета акций DESFA имеет большое значение для Азербайджана. Сейчас мы в процессе продажи части пакета потенциальным европейским покупателям и намерены завершить этот процесс к концу 2016 года", - подчеркнул источник.

Источник в SOCAR опроверг информацию о том, что компания отказалась от приобретения DESFA из-за падения нефтегазовых цен. Он также подчеркнул, что SOCAR заинтересован в бизнесе в сфере LNG: "В планы компании входит модернизация терминала LNG в Ревитусе близи Афин, что сыграет большую роль в газоснабжении региона, лежащего вне маршрута Южного газового коридора"

Отметим, что в 2013 году SOCAR стал победителем международного тендера на продажу 66% акций DESFA за 400 млн. евро. Однако впоследствии Европейская комиссия выразила обеспокоенность по поводу данного соглашения и приступила к расследованиям. Правительство Греции, исходя из принципа недопущения монополии, предлагает продать 17% пакета акций DESFA третьей стороне.

Итальянская компания Snam, бельгийская Fluxys и испанская Enagas заинтересованы в приобретении доли в DESFA и направили официальное обращение по данному вопросу в Фонд развития активов Греции (HRADF). На прошлой неделе греческие СМИ распространили информацию о том, что Fluxys отказалась от переговоров.