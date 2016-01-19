​Госнефтефонд в прошлом году заработал с проектов АЧГ и "Шахдениз" 7,2 млрд. долларов

Баку. 19 января. REPORT.AZ/ В 2015 году в Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) поступило 7,223 млрд. долларов от продажи прибыльной нефти с блока месторождений "Азери-Чыраг-Гюнешли" (АЧГ) и прибыльного газа с газоконденсатного месторождения "Шахдениз".

Как сообщили Report в ГНФАР, за отчетный период с блока месторождений АЧГ в фонд поступило 6,9 млрд. долларов, с месторождения "Шахдениз" - 323 млн. долларов.

С 2001 года по 1 января текущего года общие доходы с АЧГ составили 117 млрд. долларов, с 2007 года с "Шахдениз" - 2,4 млрд. долларов.

Доходы от управления средствами с 2001 года по 31 декабря прошлого года составили 3,6 млрд. долларов.